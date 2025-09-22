24 de setembro de 2025
EDUCAÇÃO

Parceria garante reforma da quadra de escola em Aracanguá

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Prefeitura e APM somam esforços e investem R$ 225 mil em melhorias estruturais para alunos
A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá e a Associação de Pais e Mestres (APM) uniram forças para viabilizar a aguardada reforma da quadra esportiva da Emeb Constâncio João da Costa, na sede do município. A obra atende a um antigo pedido de pais, alunos e educadores e já está em execução.

O investimento total é de cerca de R$ 225 mil. Desse montante, R$ 142 mil vieram das duas últimas edições da tradicional Quermesse da Primavera, organizadas pela comunidade escolar. O restante será custeado pela prefeitura, que firmou contrapartida para garantir a conclusão do projeto.

Segundo a comissão organizadora, os recursos da APM não se configuram como doação, mas como parte de uma iniciativa de cooperação que assegura transparência e responsabilidade técnica. “A arrecadação com as quermesses foi significativa, mas não o suficiente. Com a contrapartida da Prefeitura, estamos concretizando um sonho antigo”, destacaram os membros.

Entre os serviços em andamento estão drenagem interna e externa, instalação de grelha em ferro fundido, construção de acesso metálico ao pátio, mureta de contenção, reforma do alambrado, demolição e reconstrução do piso em concreto com fibra de polipropileno, pintura com demarcações esportivas e requadro em concreto nas áreas próximas às árvores.

A supervisão técnica é feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura. Para o prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato, o Luizão, a reforma simboliza a força da participação coletiva. “Essa obra representa o poder da união entre comunidade e administração pública. Estamos investindo juntos na melhoria da infraestrutura escolar, sempre com foco no bem-estar dos nossos alunos”, afirmou.

