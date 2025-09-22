Parceria garante reforma da quadra de escola em Aracanguá

A Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá e a Associação de Pais e Mestres (APM) uniram forças para viabilizar a aguardada reforma da quadra esportiva da Emeb Constâncio João da Costa, na sede do município. A obra atende a um antigo pedido de pais, alunos e educadores e já está em execução.

O investimento total é de cerca de R$ 225 mil. Desse montante, R$ 142 mil vieram das duas últimas edições da tradicional Quermesse da Primavera, organizadas pela comunidade escolar. O restante será custeado pela prefeitura, que firmou contrapartida para garantir a conclusão do projeto.

Segundo a comissão organizadora, os recursos da APM não se configuram como doação, mas como parte de uma iniciativa de cooperação que assegura transparência e responsabilidade técnica. “A arrecadação com as quermesses foi significativa, mas não o suficiente. Com a contrapartida da Prefeitura, estamos concretizando um sonho antigo”, destacaram os membros.