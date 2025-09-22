24 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SEM PREVISÃO

Temporal causa falta de energia em Araçatuba e região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Registro de queda de árvore durante o vendaval desta segunda-feira de manhã
Registro de queda de árvore durante o vendaval desta segunda-feira de manhã

O temporal que atingiu Araçatuba e municípios da região nesta segunda-feira (22) provocou impactos significativos na rede elétrica, deixando várias localidades sem energia. A CPFL Paulista informou que todo o efetivo da concessionária foi imediatamente mobilizado para atendimento das ocorrências.

Segundo a empresa, o fornecimento de energia será normalizado o mais breve possível, mas a população deve redobrar a atenção. A CPFL alerta para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores caídos sobre a rede elétrica. Em casos de risco, a recomendação é acionar imediatamente a Defesa Civil ou a concessionária.

Os canais de atendimento da CPFL são: site www.cpfl.com.br, App CPFL Energia, WhatsApp (19) 99908-8888 e call center 0800 010 1010.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários