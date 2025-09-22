Temporal causa falta de energia em Araçatuba e região

O temporal que atingiu Araçatuba e municípios da região nesta segunda-feira (22) provocou impactos significativos na rede elétrica, deixando várias localidades sem energia. A CPFL Paulista informou que todo o efetivo da concessionária foi imediatamente mobilizado para atendimento das ocorrências.

Segundo a empresa, o fornecimento de energia será normalizado o mais breve possível, mas a população deve redobrar a atenção. A CPFL alerta para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores caídos sobre a rede elétrica. Em casos de risco, a recomendação é acionar imediatamente a Defesa Civil ou a concessionária.

Os canais de atendimento da CPFL são: site www.cpfl.com.br, App CPFL Energia, WhatsApp (19) 99908-8888 e call center 0800 010 1010.