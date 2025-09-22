24 de setembro de 2025
VENTANIA

Chuva danifica barracas na Expô Araçatuba; evento segue

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução vídeo
Barracas que foram danificadas com o vento forte
Barracas que foram danificadas com o vento forte

A organização da Expô Araçatuba informou que, na tarde desta segunda-feira (22), fortes rajadas de vento e chuva danificaram algumas barracas de alimentação no evento. Apesar do incidente, as estruturas de palco, som, iluminação e camarotes não sofreram danos.

Não houve registro de feridos. A equipe de manutenção da feira já trabalha nos reparos necessários para garantir a segurança e o funcionamento das barracas.

Segundo a organização, a Expô Araçatuba seguirá normalmente no próximo fim de semana, mantendo sua programação prevista para o público.

