Primavera começa com dias mais longos e previsão de calor

Nesta segunda-feira (22), a primavera começa oficialmente no Hemisfério Sul, trazendo dias mais longos, temperaturas amenas e o florescimento de diversas espécies. A estação vai até 21 de dezembro e é marcada pelo equilíbrio entre luz e sombra, fenômeno conhecido como equinócio de primavera.

Na região de Araçatuba e Birigui, o fim da manhã desta segunda-feira foi acompanhado por ventos fortes, capazes de provocar queda de galhos e levantar poeira. Especialistas recomendam atenção no trânsito e cautela em áreas abertas.

Além das mudanças climáticas, a primavera exige cuidados com a saúde. O aumento da temperatura e a maior presença de pólen no ar podem intensificar crises de alergias respiratórias, além de demandar hidratação adequada e atenção especial com a pele.