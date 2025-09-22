Primavera começa com dias mais longos e previsão de calor

Nesta segunda-feira (22), a primavera começa oficialmente no Hemisfério Sul, trazendo dias mais longos, temperaturas amenas e o florescimento de diversas espécies. A estação vai até 21 de dezembro e é marcada pelo equilíbrio entre luz e sombra, fenômeno conhecido como equinócio de primavera.
Na região de Araçatuba e Birigui, o fim da manhã desta segunda-feira foi acompanhado por ventos fortes, capazes de provocar queda de galhos e levantar poeira. Especialistas recomendam atenção no trânsito e cautela em áreas abertas.
Além das mudanças climáticas, a primavera exige cuidados com a saúde. O aumento da temperatura e a maior presença de pólen no ar podem intensificar crises de alergias respiratórias, além de demandar hidratação adequada e atenção especial com a pele.
No campo ambiental, o período é favorável ao plantio e à manutenção de áreas verdes. Jardins, praças e parques começam a ganhar cores mais vibrantes, estimulando a população a se aproximar da natureza.
Meteorologistas apontam que a primavera de 2025 deve registrar dias quentes, ventos fortes e pancadas de chuva isoladas, características típicas da estação. A recomendação é acompanhar diariamente a previsão do tempo para planejar atividades.
Mais do que uma transição climática, a chegada da primavera simboliza renovação e novas oportunidades, refletindo tanto na natureza quanto no bem-estar e no cotidiano das pessoas.
