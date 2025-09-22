24 de setembro de 2025
ESTRAGOS

Vendaval derruba caixas d’água de topo de prédio em construção

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Parte da caixa d'água que caiu na avenida Joaquim Pompeu de Toledo em Araçatuba
Parte da caixa d'água que caiu na avenida Joaquim Pompeu de Toledo em Araçatuba

Um vendaval acompanhado de uma intensa “nuvem de poeira” atingiu a região na manhã desta segunda-feira, 22, deixando um rastro de sujeira e diversos estragos. O céu chegou a ficar coberto por nuvens avermelhadas, cenário que chamou a atenção de moradores e motoristas.

Em Araçatuba, as rajadas derrubaram árvores, estruturas e levantaram grande quantidade de poeira, que invadiu residências e estabelecimentos. Na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em frente ao Araçatuba Shopping, duas caixas d’água caíram do topo de um prédio em construção. Uma delas parou no meio da via, e o momento da queda foi registrado por internautas. Apesar do perigo, não há registro de feridos.

O Centro da cidade, que reúne boa parte do comércio, bancos, cartórios e serviços públicos, está sem energia elétrica.

No bairro Costa Ville, paredes de pelo menos duas construções desabaram com a ventania. Apesar do susto, ninguém se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal seguem em diversos pontos para remover galhos e sinalizar vias. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Em Birigui, a Defesa Civil informou duas quedas de árvores e a derrubada de um poste em um canteiro central. Bombeiros, guardas municipais e servidores públicos trabalham para limpar as áreas afetadas e garantir a segurança do tráfego. Também não há registro de feridos.

Moradores relatam que a poeira densa provocou sujeira nas casas e comércio, dificultando a visibilidade e exigindo cuidados extras no trânsito.

Segundo a Defesa Civil estadual, a previsão indica manutenção da instabilidade ao longo da tarde, com possibilidade de novas rajadas de vento e pancadas isoladas de chuva em Araçatuba, Birigui e cidades vizinhas.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Leitores podem colaborar com a cobertura, enviando fotos e vídeos dos danos ou acidentes para o WhatsApp (18) 99665-6605.

