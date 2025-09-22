Vendaval derruba caixas d’água de topo de prédio em construção

Um vendaval acompanhado de uma intensa “nuvem de poeira” atingiu a região na manhã desta segunda-feira, 22, deixando um rastro de sujeira e diversos estragos. O céu chegou a ficar coberto por nuvens avermelhadas, cenário que chamou a atenção de moradores e motoristas.
Em Araçatuba, as rajadas derrubaram árvores, estruturas e levantaram grande quantidade de poeira, que invadiu residências e estabelecimentos. Na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em frente ao Araçatuba Shopping, duas caixas d’água caíram do topo de um prédio em construção. Uma delas parou no meio da via, e o momento da queda foi registrado por internautas. Apesar do perigo, não há registro de feridos.
O Centro da cidade, que reúne boa parte do comércio, bancos, cartórios e serviços públicos, está sem energia elétrica.
No bairro Costa Ville, paredes de pelo menos duas construções desabaram com a ventania. Apesar do susto, ninguém se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal seguem em diversos pontos para remover galhos e sinalizar vias. Até o momento, não há relatos de vítimas.
Em Birigui, a Defesa Civil informou duas quedas de árvores e a derrubada de um poste em um canteiro central. Bombeiros, guardas municipais e servidores públicos trabalham para limpar as áreas afetadas e garantir a segurança do tráfego. Também não há registro de feridos.
Moradores relatam que a poeira densa provocou sujeira nas casas e comércio, dificultando a visibilidade e exigindo cuidados extras no trânsito.
Segundo a Defesa Civil estadual, a previsão indica manutenção da instabilidade ao longo da tarde, com possibilidade de novas rajadas de vento e pancadas isoladas de chuva em Araçatuba, Birigui e cidades vizinhas.
Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Leitores podem colaborar com a cobertura, enviando fotos e vídeos dos danos ou acidentes para o WhatsApp (18) 99665-6605.
