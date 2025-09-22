Vendaval derruba caixas d’água de topo de prédio em construção

Um vendaval acompanhado de uma intensa “nuvem de poeira” atingiu a região na manhã desta segunda-feira, 22, deixando um rastro de sujeira e diversos estragos. O céu chegou a ficar coberto por nuvens avermelhadas, cenário que chamou a atenção de moradores e motoristas.

Em Araçatuba, as rajadas derrubaram árvores, estruturas e levantaram grande quantidade de poeira, que invadiu residências e estabelecimentos. Na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em frente ao Araçatuba Shopping, duas caixas d’água caíram do topo de um prédio em construção. Uma delas parou no meio da via, e o momento da queda foi registrado por internautas. Apesar do perigo, não há registro de feridos.

O Centro da cidade, que reúne boa parte do comércio, bancos, cartórios e serviços públicos, está sem energia elétrica.