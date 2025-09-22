Zé Neto & Cristiano abrem Expo Araçatuba 2025 com casa cheia

A Expo Araçatuba 2025 começou em clima de festa na noite de sexta-feira (19) com o show da dupla Zé Neto & Cristiano. O recinto de exposições ficou completamente lotado, reunindo milhares de fãs que cantaram junto sucessos do sertanejo universitário.

A programação abriu com a performance do araçatubense DJ Faísca, que aqueceu o público com sets de música eletrônica e hits dançantes antes da entrada da dupla. Após o show principal, o DJ voltou ao palco para comandar o After, prolongando a celebração até a madrugada.

O espetáculo de Zé Neto & Cristiano trouxe um repertório repleto de sucessos, com momentos de interação que reforçaram o vínculo da dupla com os fãs da região. O público vibrou com hits recentes e clássicos da carreira, transformando a primeira noite da feira em um encontro memorável para os amantes do sertanejo.