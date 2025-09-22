Homem é preso em flagrante por agressão contra companheira

Na madrugada desta segunda-feira, 22, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Portal do Parque III, em Birigui. Uma mulher de 27 anos foi agredida pelo companheiro e precisou de atendimento médico após sofrer escoriações no rosto e no corpo. O suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo Copom e, ao chegar ao endereço, encontrou apenas o homem sentado na calçada. Ele relatou que havia discutido com a companheira, que teria deixado o local acompanhada de uma vizinha.

Pouco depois, policiais que estavam no Pronto-Socorro Municipal informaram que a vítima havia procurado ajuda médica e relatado as agressões. Segundo o depoimento, o agressor teria a atingido com socos, arranhões, tentativas de estrangulamento e até um golpe nas costas utilizando uma lata de cerveja.