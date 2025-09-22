Leãozinho perde fora e precisa reverter no Paulistão Sub-11 e 12

No primeiro jogo da fase final do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-12, o Bandeirante Esporte Clube de Birigui não conseguiu bons resultados fora de casa.
No Sub-11, a equipe viajou até Salto e foi superada pelos donos da casa por 3 a 1. Já no Sub-12, em Catanduva, o Leãozinho acabou derrotado pelo placar de 2 a 0.
Com os resultados, o Bandeirante terá que buscar a recuperação no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, no próximo domingo, 28, a partir das 14h. Para continuar vivo na competição, tanto o Sub-11 quanto o Sub-12 precisam vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou então por três gols para garantir a classificação no tempo normal.
O Paulistão Sub-11 e Sub-12, organizado pela Federação Paulista de Futebol, reúne as principais categorias de base do estado e funciona em formato de mata-mata após a primeira fase classificatória. Cada confronto é disputado em dois jogos, com partidas de ida e volta.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.