Leãozinho perde fora e precisa reverter no Paulistão Sub-11 e 12

No primeiro jogo da fase final do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-12, o Bandeirante Esporte Clube de Birigui não conseguiu bons resultados fora de casa.

No Sub-11, a equipe viajou até Salto e foi superada pelos donos da casa por 3 a 1. Já no Sub-12, em Catanduva, o Leãozinho acabou derrotado pelo placar de 2 a 0.

Com os resultados, o Bandeirante terá que buscar a recuperação no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, no próximo domingo, 28, a partir das 14h. Para continuar vivo na competição, tanto o Sub-11 quanto o Sub-12 precisam vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou então por três gols para garantir a classificação no tempo normal.