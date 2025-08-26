Polícia Militar apreende drogas e prende 2 por tráfico em Birigui

A Polícia Militar realizou, na tarde dessa segunda-feira, 25, uma operação que resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e associação ao tráfico em Birigui. A ação ocorreu na rua Américo Feltrim, no bairro João Crevelaro, e contou com apoio de várias equipes, além do helicóptero Águia.

Durante patrulhamento, policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) avistaram dois suspeitos saindo de uma residência. Um deles carregava um saco plástico com substância aparentando ser entorpecente. Ao perceberem a presença da viatura, ambos retornaram rapidamente para o imóvel, trancaram o portão e tentaram fugir pelos fundos, pulando muros de casas vizinhas.

Com o cerco realizado pelas equipes, os dois foram localizados em imóveis próximos. Um dos abordados, de 14 anos, foi conduzido como testemunha, enquanto os outros dois, maiores de idade, acabaram presos em flagrante. Um deles já havia fugido da Fundação Casa, em fevereiro deste ano.