Padre é condenado a 26 anos por abusar de coroinha em Penápolis

Um padre de Penápolis foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão por abusar sexualmente de um coroinha em pelo menos dez ocasiões. Segundo a sentença, os crimes começaram em 2009, quando a vítima tinha 13 anos, e se estenderam até 2014. Apesar da condenação, o réu poderá recorrer em liberdade.

De acordo com o processo divulgado pela TV Tem, os abusos tiveram início após a família do adolescente se mudar para a área urbana da cidade e passar a frequentar a Paróquia Sagrada Família, no bairro Eldorado. O jovem atuava como coroinha e relatou que as agressões aconteciam durante deslocamentos com o sacerdote e até em viagens.

O juiz Vinicius Gonçalves Porto proferiu a decisão divulgada nesta semana. Durante todo o processo, o padre negou as acusações. A defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria.