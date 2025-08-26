26 de agosto de 2025
JULGAMENTO

Padre é condenado a 26 anos por abusar de coroinha em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Crimes ocorreram entre 2009 e 2014; sacerdote poderá recorrer em liberdade
Crimes ocorreram entre 2009 e 2014; sacerdote poderá recorrer em liberdade

Um padre de Penápolis foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão por abusar sexualmente de um coroinha em pelo menos dez ocasiões. Segundo a sentença, os crimes começaram em 2009, quando a vítima tinha 13 anos, e se estenderam até 2014. Apesar da condenação, o réu poderá recorrer em liberdade.

De acordo com o processo divulgado pela TV Tem, os abusos tiveram início após a família do adolescente se mudar para a área urbana da cidade e passar a frequentar a Paróquia Sagrada Família, no bairro Eldorado. O jovem atuava como coroinha e relatou que as agressões aconteciam durante deslocamentos com o sacerdote e até em viagens.

O juiz Vinicius Gonçalves Porto proferiu a decisão divulgada nesta semana. Durante todo o processo, o padre negou as acusações. A defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria.

A vítima só revelou os abusos anos depois, já na vida adulta, quando decidiu procurar as autoridades. A Igreja Católica informou que deve se pronunciar oficialmente sobre o caso entre esta terça-feira, 26, e amanhã.

