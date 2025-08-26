Mutirões de limpeza urbana começam em setembro em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba realiza entre os dias 1º e 9 de setembro a campanha Cidade Limpa, iniciativa voltada ao recolhimento de entulhos e resíduos descartados irregularmente.
O mutirão tem como finalidade prevenir enchentes, eliminar criadouros de escorpiões e outros animais peçonhentos e combater doenças como dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, o engajamento dos moradores é essencial. “A cada entulho colocado no local certo, damos um passo para manter a cidade mais limpa e segura”. Ele reforça que o lixo não deve ser acumulado nas vias públicas, evitando riscos à saúde e ao meio ambiente.
Cidade Limpa
Confira o calendário do Cidade Limpa em Araçatuba:
- 1/9 – Água Branca, Pinheiros, Vicente Grosso, Hilda Mandarino, Umuarama, Ivo Tozzi, Country Ville e Araçatuba G;
- 2/9 – Concórdia, Alvorada e Panorama;
- 3/9 – Nova York, Parque Baguaçu, Saudade, Sumaré, Vila Santo Antônio de Pádua e Vila São Paulo;
- 4/9 – Novo Umuarama, Paulista, Vila Mendonça e Santa Luzia;
- 5/9 – Vila Aeronáutica, Monterrey, Patrimônio Santana, Aviação, Centro, Higienópolis e São João;
- 8/9 – Das Bandeiras, Morumbi, Vila Bandeirantes, Vila Estádio e Vila Santa Maria;
- 9/9 – Jardim Brasília, Jardim do Prado, Vila Nova e Icaray.
