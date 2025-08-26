Mutirões de limpeza urbana começam em setembro em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba realiza entre os dias 1º e 9 de setembro a campanha Cidade Limpa, iniciativa voltada ao recolhimento de entulhos e resíduos descartados irregularmente.

O mutirão tem como finalidade prevenir enchentes, eliminar criadouros de escorpiões e outros animais peçonhentos e combater doenças como dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o secretário de Obras, Constantino Vourlis, o engajamento dos moradores é essencial. “A cada entulho colocado no local certo, damos um passo para manter a cidade mais limpa e segura”. Ele reforça que o lixo não deve ser acumulado nas vias públicas, evitando riscos à saúde e ao meio ambiente.

Cidade Limpa