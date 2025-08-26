Adolescente é apreendido por extorquir jovem com vídeos íntimos

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Auriflama nesta segunda-feira, 25, suspeito de chantagear a família da ex-namorada com a ameaça de divulgar vídeos íntimos dela na internet.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem obteve acesso ao conteúdo durante o relacionamento e teria exigido dinheiro para não expor as imagens. A investigação apontou que ele chegou a receber cerca de R$ 2 mil em depósitos feitos pela vítima.

Durante cumprimento de mandado de busca, os policiais localizaram na casa do menor o celular utilizado nas ameaças, além de embalagens de anabolizantes, o que levantou suspeita de comercialização irregular do produto.