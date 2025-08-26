26 de agosto de 2025
AURIFLAMA

Adolescente é apreendido por extorquir jovem com vídeos íntimos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
Polícia encontrou anabolizantes e celular usado nas ameaças em Auriflama
Polícia encontrou anabolizantes e celular usado nas ameaças em Auriflama

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Auriflama nesta segunda-feira, 25, suspeito de chantagear a família da ex-namorada com a ameaça de divulgar vídeos íntimos dela na internet.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem obteve acesso ao conteúdo durante o relacionamento e teria exigido dinheiro para não expor as imagens. A investigação apontou que ele chegou a receber cerca de R$ 2 mil em depósitos feitos pela vítima.

Durante cumprimento de mandado de busca, os policiais localizaram na casa do menor o celular utilizado nas ameaças, além de embalagens de anabolizantes, o que levantou suspeita de comercialização irregular do produto.

O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa e permanece à disposição da Justiça. O caso segue em apuração.

