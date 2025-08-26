Penápolis recebe título de Município de Interesse Turístico

O município de Penápolis foi oficialmente reconhecido como MIT (Município de Interesse Turístico) pelo Governo do Estado de São Paulo. O anúncio após análise do GTAMT (Grupo Técnico de Avaliação dos Municípios Turísticos), que avaliou o potencial da cidade e sua infraestrutura voltada ao setor.
Com o título, Penápolis passa a ter acesso a recursos estaduais específicos para projetos de turismo, o que pode impulsionar melhorias em infraestrutura, preservação cultural e promoção de atrações locais. A expectativa é que o reconhecimento ajude a atrair visitantes e gere novas oportunidades de desenvolvimento econômico para a região.
O MIT é concedido a municípios que demonstram capacidade de oferecer atividades turísticas organizadas e sustentáveis. Atualmente, dezenas de cidades paulistas já integram o programa, que busca valorizar destinos regionais e diversificar as opções turísticas do Estado.
Nesta quarta-feira, 27, a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) deve aprovar a inclusão de Penápolis na lista dos novos municípios contemplados, ao lado de outras 69 cidades.
