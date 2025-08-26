CPFL fiscaliza cabos de telecomunicação e retira fios em Birigui

A CPFL Paulista iniciou nessa segunda-feira, 25, uma operação para fiscalizar e organizar cabos de telecomunicação em Birigui. O trabalho tem como objetivo reduzir riscos de acidentes com fios soltos, evitar transtornos para moradores e prevenir danos à rede elétrica.
A ação acontece de forma gradativa no centro da cidade, abrangendo as ruas Santa Tereza, Noroeste, Saudades e a avenida Euclides Miragaia. O processo é realizado em parceria com as operadoras de telecomunicação, responsáveis por manter a fiação em conformidade com os padrões técnicos.
Entre janeiro e junho, a distribuidora já removeu 1,8 tonelada de cabos irregulares em Birigui e emitiu 1,5 mil notificações para operadoras que descumpriram as regras de compartilhamento de postes. A empresa mantém ainda um serviço emergencial, disponível no 0800 010 1010, para casos críticos de cabos rompidos ou caídos.
Além de fiscalizar, a CPFL lembra que a legislação brasileira obriga as distribuidoras a monitorar o uso dos postes, enquanto cabe às operadoras manter sua rede organizada. Em situações de risco, a concessionária pode intervir diretamente para proteger a população e preservar a rede elétrica.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.