CPFL fiscaliza cabos de telecomunicação e retira fios em Birigui

A CPFL Paulista iniciou nessa segunda-feira, 25, uma operação para fiscalizar e organizar cabos de telecomunicação em Birigui. O trabalho tem como objetivo reduzir riscos de acidentes com fios soltos, evitar transtornos para moradores e prevenir danos à rede elétrica.

A ação acontece de forma gradativa no centro da cidade, abrangendo as ruas Santa Tereza, Noroeste, Saudades e a avenida Euclides Miragaia. O processo é realizado em parceria com as operadoras de telecomunicação, responsáveis por manter a fiação em conformidade com os padrões técnicos.

Entre janeiro e junho, a distribuidora já removeu 1,8 tonelada de cabos irregulares em Birigui e emitiu 1,5 mil notificações para operadoras que descumpriram as regras de compartilhamento de postes. A empresa mantém ainda um serviço emergencial, disponível no 0800 010 1010, para casos críticos de cabos rompidos ou caídos.