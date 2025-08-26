Novos radares começam a operar em rodovias da região de Araçatuba

A partir desta terça-feira, 26, motoristas que trafegam por rodovias estaduais do Noroeste Paulista devem redobrar a atenção. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) confirmou o início da operação de 28 novos radares de velocidade no interior, incluindo trechos estratégicos da região de Araçatuba.

Segundo o órgão, os pontos foram definidos a partir de critérios técnicos, levando em conta índices de acidentes e a necessidade de reforço na segurança viária. Outros equipamentos ainda estão em fase de instalação e devem começar a funcionar nos próximos meses.

Na região, os novos radares estão distribuídos da seguinte forma: