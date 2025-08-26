26 de agosto de 2025
GUATAMBU

Novos radares começam a operar em rodovias da região de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Equipamentos entram em funcionamento nesta terça-feira em trechos de Araçatuba, Jales e Penápolis
A partir desta terça-feira, 26, motoristas que trafegam por rodovias estaduais do Noroeste Paulista devem redobrar a atenção. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) confirmou o início da operação de 28 novos radares de velocidade no interior, incluindo trechos estratégicos da região de Araçatuba.

Segundo o órgão, os pontos foram definidos a partir de critérios técnicos, levando em conta índices de acidentes e a necessidade de reforço na segurança viária. Outros equipamentos ainda estão em fase de instalação e devem começar a funcionar nos próximos meses.

Na região, os novos radares estão distribuídos da seguinte forma:

? Araçatuba

Rodovia Elyézer Montenegro Magalhães (SP-463): km 44 – limite de 90 km/h

Rodovia Senador Teotônio Vilela (SPA-018/461): km 8 – limite de 60 km/h

? Jales

Rodovia Euclides da Cunha (SP-320): km 578 – limite de 110 km/h

? Penápolis

Rodovia Luciano Arnaldo Covolan (SPI-486/300): km 6 – limite de 60 km/h

Outros pontos próximos

Votuporanga (SP-320 e SP-461)

Fernandópolis (SP-320)

Santa Fé do Sul (SP-320)

Com a ativação, os equipamentos passam a registrar infrações automaticamente. O motorista flagrado acima do limite de velocidade estabelecido estará sujeito a multa e pontos na carteira de habilitação.

