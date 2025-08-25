Criminoso que fingiu ser policial tem prisão decretada de novo

A Justiça de São Paulo expediu, na última sexta-feira (22), um novo mandado de prisão contra Cristiano Rodrigo da Silva, criminoso que esteve foragido por 18 anos e chegou a tentar ingressar na Polícia Civil. A decisão atende a recurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que contestou a revogação da prisão preventiva em 1ª instância, considerada “incoerente” pela promotoria.
Cristiano havia sido preso em março deste ano, ao participar de uma das últimas etapas do concurso da Polícia Civil, mas a prisão preventiva fora revogada antes de sua detenção efetiva. No recurso, a Promotoria de Justiça de Mairiporã destacou que o réu se passou por policial civil em um roubo de automóvel que terminou na morte do proprietário.
“O réu não apenas fingiu ser agente de segurança pública em uma ocasião, mas já tinha envolvimento criminal anterior, utilizando uma funcional falsa e exercendo atividades ilegais da corporação”, argumentou o MPSP. A Justiça acatou o recurso e restabeleceu o mandado de prisão, embora ainda não haja informações sobre seu cumprimento.
Relembre o caso
Cristiano Rodrigo da Silva estava foragido desde 2007 por roubo e homicídio. Segundo a denúncia, ele participou de um latrocínio em 9 de novembro de 2006, no bairro Cidade Líder, zona leste da capital.
Ele e um comparsa se passaram por policiais civis e abordaram José Roberto Nogueira Ferreira na Avenida Líder, utilizando um veículo caracterizado como viatura do 46º Distrito Policial (DP), em Perus. A vítima foi algemada, colocada no carro — que depois foi encontrado incendiado — e levada até Mairiporã, onde foi executada com tiros na cabeça.
Testemunhas presenciaram a ação, anotaram a placa da falsa viatura e reconheceram os suspeitos, que respondem por homicídio qualificado e roubo. Mesmo com o histórico criminal, Cristiano chegou a ser aprovado em três das cinco etapas do concurso da Polícia Civil, incluindo a fase de comprovação de idoneidade e conduta, considerada uma das mais rigorosas do processo seletivo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.