Criminoso que fingiu ser policial tem prisão decretada de novo

A Justiça de São Paulo expediu, na última sexta-feira (22), um novo mandado de prisão contra Cristiano Rodrigo da Silva, criminoso que esteve foragido por 18 anos e chegou a tentar ingressar na Polícia Civil. A decisão atende a recurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que contestou a revogação da prisão preventiva em 1ª instância, considerada “incoerente” pela promotoria.

Cristiano havia sido preso em março deste ano, ao participar de uma das últimas etapas do concurso da Polícia Civil, mas a prisão preventiva fora revogada antes de sua detenção efetiva. No recurso, a Promotoria de Justiça de Mairiporã destacou que o réu se passou por policial civil em um roubo de automóvel que terminou na morte do proprietário.

“O réu não apenas fingiu ser agente de segurança pública em uma ocasião, mas já tinha envolvimento criminal anterior, utilizando uma funcional falsa e exercendo atividades ilegais da corporação”, argumentou o MPSP. A Justiça acatou o recurso e restabeleceu o mandado de prisão, embora ainda não haja informações sobre seu cumprimento.

