Vice-prefeito de Rio Preto vira réu por injúria racial: 'macaco'

Na última quinta-feira (21), a Justiça de Mirassol aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, pelo crime de injúria racial.

De acordo com o processo, Marcondes, agora réu, teria chamado um segurança do Palmeiras de “macaco” após a partida entre Palmeiras e Mirassol, realizada em 23 de fevereiro deste ano, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O episódio ocorreu quando a vítima pediu que o filho do vice-prefeito se afastasse do caminho dos jogadores que se dirigiam ao ônibus no estacionamento.

Segundo a denúncia, o promotor José Sílvio Codogno relatou que Marcondes reagiu mal à advertência dirigida ao filho, iniciou discussão e proferiu ofensas de cunho racial. “O réu praticou injúria racial, atingindo a honra subjetiva da vítima”, afirmou.