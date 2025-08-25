Rapaz é preso em Araçatuba com munições e maconha em praça

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na madrugada desta segunda-feira (25), após ser encontrado com maconha, munições e objetos para consumo de drogas na praça do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela praça conhecida como “Praça da Caixa d’Água”, na rua Manoel Marques de Souza, a equipe da GCM avistou quatro pessoas — duas mulheres e dois homens. Ao perceber a aproximação dos guardas, um deles, identificado pelas iniciais A.M.S., tentou se desfazer de uma mochila, na qual havia colocado uma pochete momentos antes. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

Dentro da pochete, os agentes encontraram dois pequenos tabletes de maconha, um cigarro da mesma substância, três munições intactas de calibre .38 e objetos para consumo da droga, como dichavador, papéis de fumo, duas tesouras e um pacote de fumo.