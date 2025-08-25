Rapaz é preso em Araçatuba com munições e maconha em praça

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na madrugada desta segunda-feira (25), após ser encontrado com maconha, munições e objetos para consumo de drogas na praça do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela praça conhecida como “Praça da Caixa d’Água”, na rua Manoel Marques de Souza, a equipe da GCM avistou quatro pessoas — duas mulheres e dois homens. Ao perceber a aproximação dos guardas, um deles, identificado pelas iniciais A.M.S., tentou se desfazer de uma mochila, na qual havia colocado uma pochete momentos antes. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.
Dentro da pochete, os agentes encontraram dois pequenos tabletes de maconha, um cigarro da mesma substância, três munições intactas de calibre .38 e objetos para consumo da droga, como dichavador, papéis de fumo, duas tesouras e um pacote de fumo.
Na revista pessoal, os guardas também localizaram um celular da marca Apple com o rapaz. Questionado, ele afirmou ter encontrado a pochete na rua após sair do trabalho em uma tabacaria. Negou ser o dono da droga e das munições, mas admitiu ser usuário de maconha e ter decidido ficar com os objetos.
As outras três pessoas que o acompanhavam foram revistadas e nada de ilícito foi encontrado, sendo liberadas em seguida. No entanto, elas confirmaram à GCM que o acusado já estava com a pochete quando os convidou a fumar maconha na praça.
O jovem foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado determinou a prisão em flagrante em razão das munições apreendidas. Quanto à maconha, a autoridade policial entendeu se tratar de uso pessoal.
Foi arbitrada fiança de R$ 1.600, mas o pai do acusado, ao ser comunicado, informou que não pagaria o valor. Assim, o rapaz permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
