Vestibulinho Etec 2026: desconto de 50% já pode ser solicitado

A partir desta segunda-feira (25), os interessados em participar do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 já podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição, cujo valor integral é de R$ 29. O benefício pode ser solicitado até 9 de setembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br.

O processo seletivo, organizado pelo Centro Paula Souza (CPS), oferece vagas para o Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico, cursos Técnicos, AMS (Articulação do Ensino Médio com o Superior Tecnológico) e Especializações Técnicas.

Quem pode solicitar a redução

Para ter acesso ao desconto, o candidato deve atender, ao mesmo tempo, a dois critérios:

Estar matriculado no Ensino Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou em curso pré-vestibular.

Possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado.

Como solicitar