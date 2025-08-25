Vestibulinho Etec 2026: desconto de 50% já pode ser solicitado

A partir desta segunda-feira (25), os interessados em participar do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 já podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição, cujo valor integral é de R$ 29. O benefício pode ser solicitado até 9 de setembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br.
O processo seletivo, organizado pelo Centro Paula Souza (CPS), oferece vagas para o Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico, cursos Técnicos, AMS (Articulação do Ensino Médio com o Superior Tecnológico) e Especializações Técnicas.
Quem pode solicitar a redução
Para ter acesso ao desconto, o candidato deve atender, ao mesmo tempo, a dois critérios:
- Estar matriculado no Ensino Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou em curso pré-vestibular.
- Possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado.
Como solicitar
O pedido deve ser feito pelo site oficial, no menu Redução. É necessário preencher o formulário eletrônico e anexar, em formato PDF, PNG, JPG ou JPEG (máx. 1MB), os documentos que comprovem escolaridade e renda. Arquivos ilegíveis, com rasuras ou enviados fora da plataforma não serão aceitos.
As Etecs disponibilizarão computadores com acesso à internet para candidatos que precisarem de apoio. O interessado deve consultar a unidade para verificar os horários de atendimento.
Resultados e recursos
O resultado dos pedidos de redução será divulgado a partir das 15h do dia 22 de setembro no site oficial. Os candidatos que tiverem a solicitação indeferida poderão apresentar recurso entre 23 e 24 de setembro. A resposta final está prevista para 6 de outubro.
Cronograma do Vestibulinho das Etecs – 1º semestre de 2026
- 25 de agosto a 9 de setembro – Solicitação da redução da taxa
- 10 de setembro a 3 de novembro – Período de inscrições
- 25 de novembro – Divulgação dos locais de prova
- 30 de novembro – Realização da prova
- 3 de dezembro – Divulgação do gabarito oficial
A lista completa de cursos, unidades participantes e número de vagas será divulgada em breve. Outras informações podem ser consultadas em vestibulinho.etec.sp.gov.br.
