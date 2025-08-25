Araçatuba promove 1ª Semana da Psicologia com eventos gratuitos

Araçatuba realiza, de 26 a 30 de agosto, a 1ª Semana Municipal da Psicologia, instituída pela Lei nº 61/2025, de autoria do vereador Rodrigo Atayde (PRTB). O evento tem como objetivo valorizar a atuação dos psicólogos e ampliar o debate sobre saúde mental e bem-estar.

A nova legislação também criou o Dia Municipal do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto, e prevê, anualmente, palestras, workshops, seminários e ações abertas à comunidade.

Nesta primeira edição, o tema central será o impacto das telas digitais na vida contemporânea, reunindo profissionais renomados em encontros gratuitos e presenciais. A programação ocorrerá em universidades, auditórios e terá encerramento na Praça Rui Barbosa, com apresentações culturais, orientações ao público e atividades de conscientização.