Araçatuba promove 1ª Semana da Psicologia com eventos gratuitos

Araçatuba realiza, de 26 a 30 de agosto, a 1ª Semana Municipal da Psicologia, instituída pela Lei nº 61/2025, de autoria do vereador Rodrigo Atayde (PRTB). O evento tem como objetivo valorizar a atuação dos psicólogos e ampliar o debate sobre saúde mental e bem-estar.
A nova legislação também criou o Dia Municipal do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto, e prevê, anualmente, palestras, workshops, seminários e ações abertas à comunidade.
Nesta primeira edição, o tema central será o impacto das telas digitais na vida contemporânea, reunindo profissionais renomados em encontros gratuitos e presenciais. A programação ocorrerá em universidades, auditórios e terá encerramento na Praça Rui Barbosa, com apresentações culturais, orientações ao público e atividades de conscientização.
O vereador Rodrigo Atayde destacou que a iniciativa busca aproximar a Psicologia da população.
“A Psicologia é fundamental para compreendermos o ser humano em todas as suas dimensões. Queremos abrir espaços de diálogo e promover informações que impactem positivamente na vida das pessoas”, afirmou.
As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelos formulários disponíveis no Instagram oficial @semanadapsicologiaaracatuba.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.