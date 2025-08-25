Birigui recebe 3ª Etapa da Copa Brasil Master de Biribol 50+

O município de Birigui será palco, no sábado, 30, da 3ª Etapa da Copa Brasil Master de Biribol 50+ 2025, no complexo aquático Juciane Ferretti, da Secretaria Municipal de Esportes.

Exclusiva para atletas com 50 anos ou mais, a competição é promovida pela Federação Paulista de Biribol e conta com apoio da Biribol Brazil e da Prefeitura de Birigui.

Equipes de várias cidades brasileiras estarão presentes, incluindo Birigui, Araçatuba, Presidente Prudente, Goiânia e Mirassol. Birigui ocupa atualmente a segunda posição na tabela, empatada com Araçatuba, e busca somar pontos importantes nesta etapa.