PERIGO

Motociclista é flagrado a 204 km/h em rodovia de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Polícia Rodoviária registrou velocidade mais de duas vezes acima do limite permitido
Na manhã de segunda-feira (25), durante fiscalização de velocidade na rodovia Gabriel Melhado, SP-461, em Birigui, policiais rodoviários flagraram uma motocicleta a impressionantes 204 km/h.

O limite máximo permitido para o trecho urbano é de 90 km/h, o que caracteriza infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

Segundo a Polícia Rodoviária, o ato demonstra total desrespeito às leis de trânsito e risco extremo tanto à vida do condutor quanto à de outros usuários da via.

