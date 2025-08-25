Morador de Penápolis morre afogado em Ubatuba

Um passeio em família terminou em tragédia neste domingo, 24, em Ubatuba, litoral paulista. O penapolense Márcio José Sorroche, de 44 anos, morreu após se afogar na região da Ilha do Pontal, entre as praias Maranduba e Lagoinha. Ele estava acompanhado do filho, de 17 anos, que também se afogou, mas foi resgatado com vida.
Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo, pai e filho foram retirados da água por um guarda-vidas com apoio do Corpo de Bombeiros. Sorroche apresentava parada cardiorrespiratória, recebeu manobras de reanimação e foi levado à UPA de Maranduba, onde teve o óbito confirmado.
O adolescente, em estado de hipotermia, foi encaminhado para a mesma unidade de saúde e permanecia em atendimento até a noite de domingo.
O corpo de Sorroche seguiu para o Instituto Médico Legal de Ubatuba, onde passaria por exame necroscópico. Familiares viajaram ao litoral para realizar os trâmites de liberação, e o corpo deverá ser trasladado para Penápolis, onde ocorrerão o velório e sepultamento, ainda sem horários definidos.
