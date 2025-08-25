Festara chega à 21ª edição em setembro com programação gratuita

Entre os dias 20 e 27 de setembro, Araçatuba será palco da 21ª edição do Festara (Festival de Teatro de Araçatuba), considerado o maior evento cultural gratuito da cidade. A realização é da Associata (Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba) em parceria com a Zona Plural Arte e Cultura e a Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A programação completa será anunciada em breve, durante um encontro no Centro Cultural Associata, mas o público já pôde conhecer a identidade visual desta edição, assinada pelo ilustrador Luiz Estevam, de Presidente Prudente. A criação tem como base os significados da palavra Araçatuba e também traz referências ao disco Araçá Azul, de Caetano Veloso.

Segundo os organizadores, as ilustrações reforçam a proposta do festival em valorizar a diversidade artística, com imagens marcantes que traduzem a relevância do evento para a cidade e para a cultura nacional.