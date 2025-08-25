25 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MONTE APRAZÍVEL

Homem é preso após incendiar casa da ex-companheira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Suspeito não aceitava fim do relacionamento; vítima estava no imóvel no momento do ataque
Suspeito não aceitava fim do relacionamento; vítima estava no imóvel no momento do ataque

Um homem foi detido em Monte Aprazível, na manhã de sábado, 23, acusado de provocar um incêndio na residência da ex-companheira. Segundo informações apuradas, o suspeito não aceitava o término do relacionamento e teria agido por vingança.

A mulher estava dentro do imóvel no momento em que as chamas começaram. Moradores vizinhos perceberam a movimentação e acionaram as autoridades após verem o suspeito deixando o local. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários