Homem é preso após incendiar casa da ex-companheira

Um homem foi detido em Monte Aprazível, na manhã de sábado, 23, acusado de provocar um incêndio na residência da ex-companheira. Segundo informações apuradas, o suspeito não aceitava o término do relacionamento e teria agido por vingança.
A mulher estava dentro do imóvel no momento em que as chamas começaram. Moradores vizinhos perceberam a movimentação e acionaram as autoridades após verem o suspeito deixando o local. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.
O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso.
