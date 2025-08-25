25 de agosto de 2025
DADOS QUE PREOCUPAM

Araçatuba registra 17 mortes no trânsito no primeiro semestre

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Balanço aponta que consumo de álcool segue entre as principais causas
Balanço aponta que consumo de álcool segue entre as principais causas

Araçatuba contabilizou 17 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e junho de 2025. O número é o mesmo registrado no primeiro semestre do ano passado, segundo levantamento da Polícia Militar. A imprudência de motoristas que dirigem sob efeito de álcool aparece como um dos fatores mais recorrentes nas ocorrências.

No perímetro urbano, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana intensificou as blitze de fiscalização desde março. No período, 70 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Como resultado, abril, maio e junho não registraram acidentes fatais em vias municipais, segundo a pasta. Para o segundo semestre, estão previstas a aquisição de novos radares e a capacitação de agentes de trânsito.

Já nas rodovias da região, o balanço da Polícia Militar Rodoviária mostra que 121 condutores foram autuados por embriaguez ao volante em 2025. Outros 538 motoristas se recusaram a realizar o teste do bafômetro, situação que gera as mesmas consequências legais do resultado positivo: multa de quase R$ 3 mil, suspensão do direito de dirigir por um ano e possibilidade de recolhimento do veículo ao pátio.

Apesar dos esforços das autoridades, o consumo de álcool e a imprudência ao volante seguem sendo os principais desafios para reduzir os índices de acidentes fatais em Araçatuba e nas estradas que cortam a região.

