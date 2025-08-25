Araçatuba registra 17 mortes no trânsito no primeiro semestre

Araçatuba contabilizou 17 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e junho de 2025. O número é o mesmo registrado no primeiro semestre do ano passado, segundo levantamento da Polícia Militar. A imprudência de motoristas que dirigem sob efeito de álcool aparece como um dos fatores mais recorrentes nas ocorrências.

No perímetro urbano, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana intensificou as blitze de fiscalização desde março. No período, 70 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Como resultado, abril, maio e junho não registraram acidentes fatais em vias municipais, segundo a pasta. Para o segundo semestre, estão previstas a aquisição de novos radares e a capacitação de agentes de trânsito.

Já nas rodovias da região, o balanço da Polícia Militar Rodoviária mostra que 121 condutores foram autuados por embriaguez ao volante em 2025. Outros 538 motoristas se recusaram a realizar o teste do bafômetro, situação que gera as mesmas consequências legais do resultado positivo: multa de quase R$ 3 mil, suspensão do direito de dirigir por um ano e possibilidade de recolhimento do veículo ao pátio.