Escolas estaduais de Araçatuba e região abrem matrículas de 2026

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu, na sexta-feira, 22, o período de inscrições para novos alunos da rede estadual em 2026. O prazo vai até 14 de setembro e é destinado a estudantes que estão fora da rede paulista neste ano, vindos de escolas particulares, de outros estados ou que desejam retornar aos estudos. Quem já está matriculado em escolas estaduais tem a vaga renovada automaticamente.
Na região de Araçatuba, o processo é acompanhado pela Diretoria de Ensino, responsável por 32 unidades escolares e um Centro de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que juntos atendem aproximadamente 15,6 mil estudantes. A sede da Diretoria fica na rua Amazonas, 241, Centro, Araçatuba.
As inscrições podem ser feitas presencialmente nas secretarias das escolas estaduais ou em unidades do Poupatempo. Para efetivar o cadastro, é recomendada a apresentação de documento com foto, histórico escolar e comprovante de endereço. Outra alternativa é o pré-cadastro online, disponível na plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), no endereço https://sed.educacao.sp.gov.br
Estão abertas vagas para turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, tanto no período parcial (manhã, tarde ou noite) quanto em período integral, por meio do Programa Ensino Integral (PEI). A rede também oferece matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada a quem não concluiu os estudos na idade adequada.
Além disso, há a opção dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs), que funcionam com horários mais flexíveis e permitem matrícula em qualquer período do ano para pessoas a partir de 18 anos.
