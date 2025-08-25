Escolas estaduais de Araçatuba e região abrem matrículas de 2026

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu, na sexta-feira, 22, o período de inscrições para novos alunos da rede estadual em 2026. O prazo vai até 14 de setembro e é destinado a estudantes que estão fora da rede paulista neste ano, vindos de escolas particulares, de outros estados ou que desejam retornar aos estudos. Quem já está matriculado em escolas estaduais tem a vaga renovada automaticamente.

Na região de Araçatuba, o processo é acompanhado pela Diretoria de Ensino, responsável por 32 unidades escolares e um Centro de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que juntos atendem aproximadamente 15,6 mil estudantes. A sede da Diretoria fica na rua Amazonas, 241, Centro, Araçatuba.

As inscrições podem ser feitas presencialmente nas secretarias das escolas estaduais ou em unidades do Poupatempo. Para efetivar o cadastro, é recomendada a apresentação de documento com foto, histórico escolar e comprovante de endereço. Outra alternativa é o pré-cadastro online, disponível na plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), no endereço https://sed.educacao.sp.gov.br