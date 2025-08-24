Mototaxista é preso por dívida de pensão em Araçatuba

Um mototaxista de 40 anos foi preso neste sábado 23 em Araçatuba por uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 2.981,39.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Chácaras TV quando avistou o homem e decidiu realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do suspeito, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão civil expedido contra ele.