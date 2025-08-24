25 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NÃO PAGOU

Mototaxista é preso por dívida de pensão em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mandado de prisão civil foi cumprido durante patrulhamento do BAEP no bairro Chácaras TV
Mandado de prisão civil foi cumprido durante patrulhamento do BAEP no bairro Chácaras TV

Um mototaxista de 40 anos foi preso neste sábado 23 em Araçatuba por uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 2.981,39.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Chácaras TV quando avistou o homem e decidiu realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do suspeito, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão civil expedido contra ele.

O mototaxista foi encaminhado ao Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a prisão foi ratificada pelo delegado plantonista. Ele permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários