Acidente deixa motociclista em estado crítico; motorista foge

Na madrugada deste domingo (24), um motociclista foi socorrido em estado gravíssimo após sofrer um acidente no cruzamento da Avenida dos Araçás, na região central de Araçatuba.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a moto conduzida pela vítima foi atingida por um veículo cujo motorista fugiu sem prestar socorro. Com o impacto, uma das placas de identificação do carro caiu e ficou no local, sendo apreendida pelas autoridades.
Uma equipe da Guarda Civil Municipal esteve no endereço, isolou a área para o trabalho da perícia e recolheu a placa, que deverá auxiliar na identificação do condutor do automóvel.
O motociclista foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Araçatuba. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde após a entrada na unidade hospitalar.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.