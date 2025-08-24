Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Penápolis

A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (23), um homem suspeito de tráfico de drogas em Penápolis. A ação ocorreu por volta das 21h53, após denúncia anônima que apontava a venda de entorpecentes em uma residência no bairro Planalto.

No local, os policiais foram recebidos por um morador que autorizou a entrada e acompanhou a vistoria. Durante as buscas, foi encontrada uma bolsa preta sobre o guarda-roupa de um dos quartos, contendo 15 pinos de cocaína, duas porções de maconha e seis comprimidos de ecstasy em formato de abacaxi.

O morador relatou que os entorpecentes pertenciam ao filho, ausente no momento da abordagem. Ele foi conduzido ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos e liberado após o registro do boletim de ocorrência.