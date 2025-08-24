Homem é preso em Birigui com moto furtada e drogas

A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (23), um homem suspeito de receptação de veículo furtado e posse de drogas em Birigui. A abordagem ocorreu por volta das 13h, na Rua Augusto Silva, após patrulhamento da equipe de rocam.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor de uma motocicleta preta avançou o sinal vermelho no cruzamento da Rua Manoel de Carli com a Avenida Antônio Morales Felizardo. A atitude chamou a atenção dos policiais, que verificaram a placa do veículo identificada em sistema como produto de estelionato.

Durante o acompanhamento, o motociclista descartou uma embalagem plástica, que foi localizada pela equipe e continha sete eppendorfs com cocaína e uma porção de maconha. O condutor foi abordado e identificado como Pedro L.R.S., morador do bairro Pinheiros. A motocicleta, uma CG 150, também estava sendo utilizada com uma chave micha.