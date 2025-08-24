Avó gera a própria neta e história de Birigui emociona o Brasil

Birigui foi palco de uma história que uniu amor, solidariedade e esperança, comovendo a cidade e repercutindo em todo o país. Luciane Mendonça, de 48 anos, decidiu gestar a própria neta para realizar o sonho da filha, Jéssica Mendonça Bernardes, diagnosticada ainda na juventude com uma doença rara que a impossibilita de engravidar.

Aos 19 anos, Jéssica descobriu ser portadora de Esclerodermia Sistêmica, condição autoimune que inviabiliza a gestação. Determinada a ajudar, Luciane se ofereceu para ser barriga solidária, enfrentando todo o processo médico e jurídico necessário antes da inseminação artificial.

“Foram meses de preparação e apenas uma chance. Tínhamos um único embrião, e deu certo. Hadassa é um milagre”, relatou Jéssica em suas redes sociais, que já ultrapassam 20 mil seguidores.