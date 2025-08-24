Avó gera a própria neta e história de Birigui emociona o Brasil

Birigui foi palco de uma história que uniu amor, solidariedade e esperança, comovendo a cidade e repercutindo em todo o país. Luciane Mendonça, de 48 anos, decidiu gestar a própria neta para realizar o sonho da filha, Jéssica Mendonça Bernardes, diagnosticada ainda na juventude com uma doença rara que a impossibilita de engravidar.
Aos 19 anos, Jéssica descobriu ser portadora de Esclerodermia Sistêmica, condição autoimune que inviabiliza a gestação. Determinada a ajudar, Luciane se ofereceu para ser barriga solidária, enfrentando todo o processo médico e jurídico necessário antes da inseminação artificial.
“Foram meses de preparação e apenas uma chance. Tínhamos um único embrião, e deu certo. Hadassa é um milagre”, relatou Jéssica em suas redes sociais, que já ultrapassam 20 mil seguidores.
A bebê Hadassa nasceu na Santa Casa de Birigui em 23 de julho, às 6h39, pesando 3,230 kg e medindo 51 cm. O momento foi registrado pela equipe do hospital e transmitido no programa Profissão Repórter, da TV Globo, no último dia 19, ampliando ainda mais a visibilidade do caso.
Em nota, a Santa Casa destacou que histórias como a de Luciane e Jéssica refletem sua missão de acolhimento e solidariedade. “Esse exemplo mostra a força do amor familiar e inspira outras famílias a acreditarem no impossível”, afirmou a instituição.
