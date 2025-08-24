AEA vence XV e fica a um empate da vaga inédita nas quartas

Em uma tarde histórica para o futebol da cidade, a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, neste sábado (23), no Estádio Adhemar de Barros, e largou na frente no mata-mata da Copa Paulista. Pela primeira vez em sua trajetória, o clube chega à segunda fase da competição.
O gol decisivo saiu logo aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Lucas Bala aproveitou a oportunidade e garantiu a vantagem canarinha. A equipe araçatubense ainda criou outras chances de ampliar, mas parou nas defesas do goleiro adversário e em falhas de finalização.
Na etapa final, o XV dono da melhor campanha da fase inicial e até então invicto buscou o empate, pressionando a defesa araçatubense. Bem organizada, a AEA conseguiu neutralizar as investidas, permitindo apenas uma finalização clara, que acabou desperdiçada pelo time piracicabano.
Apesar da relevância do confronto, o público no Adhemarzão foi de apenas 973 torcedores, número considerado abaixo do esperado pela diretoria. “O momento vivido pelo clube merecia maior presença e apoio”, destacou o clube em nota.
Agora, a decisão da vaga será no próximo sábado (30), às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O Araçatuba joga pelo empate para avançar às quartas de final da Copa Paulista. Se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis; em caso de derrota por dois ou mais gols, a classificação fica com o XV. “Com os pés no chão e muito trabalho, a equipe seguirá em busca do seu objetivo”, reforçou a diretoria.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.