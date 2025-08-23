Santa Casa de Araçatuba garante R$ 350 mil no Orçamento de 2026

A Santa Casa de Araçatuba foi contemplada com R$ 350 mil no Orçamento Estadual de 2026, por meio de duas emendas parlamentares anunciadas durante as audiências públicas da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), realizadas nos dias 21 e 22 de agosto, em Andradina e Buritama.
As audiências tiveram como objetivo ouvir demandas da população e discutir prioridades do próximo orçamento. A saúde foi o principal tema levantado pelos participantes.
Em Andradina, o vereador Carlos da Silva (PV), de Santo Antônio do Aracanguá, reivindicou recursos para a instituição, destacando a importância do hospital para os moradores da cidade. A solicitação resultou em uma emenda de R$ 150 mil. Também esteve presente o vereador Denilson Pichitelli, de Araçatuba, que reforçou a necessidade de novos investimentos para reduzir filas, garantir cirurgias e ampliar leitos.
Já em Buritama, o hospital recebeu mais R$ 200 mil, após explanação do provedor da Santa Casa, dr. Éverton Santos, que ressaltou a importância da parceria do poder público. “Sob nova diretoria, a Santa Casa busca uma administração eficiente, mas depende dos recursos públicos para oferecer saúde de qualidade à população regional”, afirmou.
Referência em alta complexidade para 40 municípios da região e em média complexidade para Araçatuba, Santo Antônio do Aracanguá e Nova Luzitânia, a instituição reforça sua importância como polo de atendimento hospitalar e depende dessas emendas para manter serviços essenciais.
