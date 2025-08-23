Araçatuba lança licitação de R$ 3,7 mi para nova célula do aterro

A Prefeitura de Araçatuba abriu, neste sábado, 23, processo licitatório para contratar empresa especializada na construção de uma nova célula no aterro sanitário municipal. O aviso foi publicado no Diário Oficial e define as regras da concorrência.

O certame será realizado de forma eletrônica, na modalidade menor preço global, com valor estimado em R$ 3,7 milhões, provenientes de recursos próprios do município. As propostas poderão ser enviadas entre 25 de agosto e 9 de setembro, pelo portal www.bll.org.br. A sessão de abertura está marcada para o dia 9, às 8h31, seguida da disputa de lances, às 9h.

Atualmente, o aterro, localizado no Bairro Cafezópolis, recebe em média 180 toneladas de resíduos por dia. Para ampliar sua capacidade, a Prefeitura desapropriou 10 hectares da Fazenda Água Boa, no Bairro Água Branca, onde será construída a nova estrutura.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Fernando Marques, destacou a importância da obra. “A ampliação do aterro garante a continuidade de um sistema eficiente, alinhado a práticas sustentáveis e à proteção dos recursos naturais do município”, afirmou.

A iniciativa integra ações de desenvolvimento urbano sustentável. Em janeiro, o município firmou acordo de cooperação técnica com o Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI), que prevê parcerias com universidades e centros de pesquisa para desenvolver soluções inovadoras, sem repasse financeiro. O convênio reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental e a gestão planejada dos resíduos.