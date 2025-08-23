24 de agosto de 2025
NÃO É HABILITADO

Adolescente é flagrado pilotando moto em zigue-zague em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Jovem de 17 anos foi abordado pela GCM, após manobras perigosas no bairro Hilda Mandarino
Jovem de 17 anos foi abordado pela GCM, após manobras perigosas no bairro Hilda Mandarino

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pilotando uma motocicleta em zigue-zague pelas ruas do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba, na noite de sexta-feira, 22. O veículo foi interceptado por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), que acompanhava as manobras de risco.

A abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Manoel Marquês de Souza e Manoel Rodrigues Gomes, onde o jovem foi detido. Os pais foram acionados e acompanharam o filho até o Plantão Policial.

A motocicleta foi entregue a um condutor habilitado da família e autos de infração de trânsito foram lavrados contra o menor.

