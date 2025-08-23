Adolescente é flagrado pilotando moto em zigue-zague em Araçatuba

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pilotando uma motocicleta em zigue-zague pelas ruas do bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba, na noite de sexta-feira, 22. O veículo foi interceptado por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), que acompanhava as manobras de risco.

A abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Manoel Marquês de Souza e Manoel Rodrigues Gomes, onde o jovem foi detido. Os pais foram acionados e acompanharam o filho até o Plantão Policial.

A motocicleta foi entregue a um condutor habilitado da família e autos de infração de trânsito foram lavrados contra o menor.