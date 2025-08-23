GCM apreende adolescentes com cocaína no bairro Planalto

Dois adolescentes foram apreendidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba, na madrugada deste sábado, 23, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O flagrante ocorreu por volta das 3h30, na rua Marcílio Dias, no bairro Planalto, após denúncia de moradores que relataram a movimentação suspeita nas proximidades de um posto de combustíveis.

Durante patrulhamento, a equipe localizou dois jovens com as características informadas. Na abordagem, os guardas encontraram 42 microtubos de cocaína divididos entre eles, além de R$ 237,50 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Os menores foram encaminhados ao Plantão Policial. A mãe de um deles acompanhou a apresentação, enquanto o outro, que não informou endereço nem familiares, foi assistido pelo Conselho Tutelar.