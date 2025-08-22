24 de agosto de 2025
PROCURADA

Mulher é presa em Birigui em frente à própria residência

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Suspeita de 36 anos foi detida em frente à própria residência e permanece à disposição da Justiça
Suspeita de 36 anos foi detida em frente à própria residência e permanece à disposição da Justiça

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (22), uma mulher de 36 anos em Birigui. Ela foi abordada em frente à própria residência, na Rua Valério Anhe Ribalta, no bairro Portal da Pérola, durante patrulhamento de rotina.

Segundo informações da ocorrência, os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra a suspeita. A consulta via COPOM confirmou a ordem judicial, expedida pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça).

Após a confirmação, a mulher foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de Captura de Procurado. Ela permaneceu detida e está à disposição da Justiça.

