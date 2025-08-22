Araçatuba confirma 10ª morte por dengue e amplia alerta

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba confirmou, nesta sexta-feira (22), mais uma morte por dengue no município. A vítima é um homem de 83 anos, portador de comorbidades, que faleceu em 16 de julho. O caso estava em investigação e foi validado após resultado emitido pelo Instituto Adolfo Lutz.
Com o novo registro, o número de mortes por complicações da dengue em 2025 chegou a 10 óbitos. Desde o início do ano, a cidade contabiliza 10.297 casos confirmados, além de 20.093 descartados e 52 em investigação, totalizando 30.442 notificações.
As vítimas da dengue em 2025 somam 10 pessoas, sendo quatro mulheres, com idades de 55, 65, 66 e 82 anos; e seis homens, de 34, 37, 46, 58, 69 e 83 anos.
Chikungunya também preocupa
A Vigilância Epidemiológica também confirmou mais cinco novos casos de chikungunya, elevando para 138 o total de registros em 2025, todos sem óbitos. A doença, transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, já atingiu moradores de 43 bairros, com idades entre 9 e 83 anos.
Prevenção e alerta à população
A diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, reforçou a importância de medidas preventivas: “A participação da população é decisiva nesta luta contra o Aedes aegypti. Estamos fazendo a nossa parte com bloqueios, eliminação de focos e nebulização, mas é fundamental que cada morador cuide do seu quintal e evite deixar água acumulada”, destacou. As principais recomendações são:
- eliminar recipientes que acumulem água;
- limpar calhas e ralos;
- lavar bebedouros de animais;
- armazenar pneus em locais cobertos;
- evitar pratos em vasos de plantas;
- permitir a entrada dos agentes durante as visitas domiciliares.
