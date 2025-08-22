Araçatuba confirma 10ª morte por dengue e amplia alerta

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba confirmou, nesta sexta-feira (22), mais uma morte por dengue no município. A vítima é um homem de 83 anos, portador de comorbidades, que faleceu em 16 de julho. O caso estava em investigação e foi validado após resultado emitido pelo Instituto Adolfo Lutz.

Com o novo registro, o número de mortes por complicações da dengue em 2025 chegou a 10 óbitos. Desde o início do ano, a cidade contabiliza 10.297 casos confirmados, além de 20.093 descartados e 52 em investigação, totalizando 30.442 notificações.

As vítimas da dengue em 2025 somam 10 pessoas, sendo quatro mulheres, com idades de 55, 65, 66 e 82 anos; e seis homens, de 34, 37, 46, 58, 69 e 83 anos.

Chikungunya também preocupa