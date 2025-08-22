24 de agosto de 2025
LUTO

Morre em Araçatuba o ex-secretário Sílvio Garcia aos 75 anos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sílvio de Simone Garcia enfrentava o Mal de Alzheimer há cerca de um ano e meio
O ex-secretário municipal Sílvio de Simone Garcia morreu nesta sexta-feira (22), em Araçatuba, aos 75 anos. Ele enfrentava o Mal de Alzheimer havia cerca de um ano e meio e, recentemente, apresentou agravamento do quadro de saúde, incluindo desidratação.

Garcia era aposentado da antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo (Nossa Caixa), instituição onde construiu carreira e chegou ao cargo de gerente regional. Na vida pública, atuou como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Agroindustrial nos dois mandatos do ex-prefeito Cido Sério (PV), entre 2009 e 2016.

Segundo familiares, o ex-secretário já estava bastante debilitado em razão da doença neurodegenerativa, com funções cognitivas comprometidas. Sílvio Garcia deixa a esposa, Priscilia Garcia, três filhos e quatro netos.

O velório foi teve início às 12h30 desta sexta-feira na capela da funerária Cardassi, na avenida da Saudade. O sepultamento ocorre no mesmo dia, às 17h, no Cemitério da Saudade, em Araçatuba.

