Morre em Araçatuba o ex-secretário Sílvio Garcia aos 75 anos

O ex-secretário municipal Sílvio de Simone Garcia morreu nesta sexta-feira (22), em Araçatuba, aos 75 anos. Ele enfrentava o Mal de Alzheimer havia cerca de um ano e meio e, recentemente, apresentou agravamento do quadro de saúde, incluindo desidratação.

Garcia era aposentado da antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo (Nossa Caixa), instituição onde construiu carreira e chegou ao cargo de gerente regional. Na vida pública, atuou como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Agroindustrial nos dois mandatos do ex-prefeito Cido Sério (PV), entre 2009 e 2016.

Segundo familiares, o ex-secretário já estava bastante debilitado em razão da doença neurodegenerativa, com funções cognitivas comprometidas. Sílvio Garcia deixa a esposa, Priscilia Garcia, três filhos e quatro netos.