Agosto Lilás reforça combate à violência contra a mulher

A campanha Agosto Lilás, realizada pela Prefeitura de Araçatuba, reforça a importância do enfrentamento à violência doméstica e busca orientar a população sobre os diferentes tipos de agressão que atingem mulheres diariamente. A iniciativa também divulga os canais de denúncia e os serviços disponíveis no município para garantir acolhimento e proteção.

Segundo a Lei Maria da Penha (11.340/2006), em vigor há 19 anos, a violência doméstica não se restringe a agressões físicas. Ela é classificada em cinco formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, abrangendo situações que afetam diretamente a integridade, a liberdade e a dignidade da mulher.

Em Araçatuba, a Casa da Mulher Paulista registrou, no primeiro semestre de 2025, o atendimento a 66 mulheres vítimas de violência. Em 2024, foram 99 acompanhamentos, com suporte psicológico, social e jurídico para que as vítimas consigam romper o ciclo de agressões e reconstruir sua autonomia pessoal e financeira.