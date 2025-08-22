Agosto Lilás reforça combate à violência contra a mulher

A campanha Agosto Lilás, realizada pela Prefeitura de Araçatuba, reforça a importância do enfrentamento à violência doméstica e busca orientar a população sobre os diferentes tipos de agressão que atingem mulheres diariamente. A iniciativa também divulga os canais de denúncia e os serviços disponíveis no município para garantir acolhimento e proteção.
Segundo a Lei Maria da Penha (11.340/2006), em vigor há 19 anos, a violência doméstica não se restringe a agressões físicas. Ela é classificada em cinco formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, abrangendo situações que afetam diretamente a integridade, a liberdade e a dignidade da mulher.
Em Araçatuba, a Casa da Mulher Paulista registrou, no primeiro semestre de 2025, o atendimento a 66 mulheres vítimas de violência. Em 2024, foram 99 acompanhamentos, com suporte psicológico, social e jurídico para que as vítimas consigam romper o ciclo de agressões e reconstruir sua autonomia pessoal e financeira.
Para a secretária de Assistência Social, Marianne Fornageiro, a mobilização é fundamental: “É essencial que toda a sociedade esteja engajada, seja para orientar, proteger ou denunciar. A violência contra a mulher não pode ser tolerada em nenhum grau”, afirmou.
Onde buscar ajuda em Araçatuba:
- Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180
Serviço gratuito, sigiloso e disponível 24 horas.
- Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
Rua Cussy de Almeida Júnior, 1.167 – Jardim do Prado | Atendimento 24h
- Delegacia Eletrônica e aplicativo SP Mulher Segura
Opções on-line para registrar boletim de ocorrência.
- Casa da Mulher Paulista
Rua Junqueira Freire, 380 – Bairro Paraíso
Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h
Telefones: (18) 3623-4909 / (18) 3608-4452 | WhatsApp: (18) 99686-4904
- Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Rua Quinze de Novembro, 395 – Centro
Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h | Informações: (18) 2102-4200
- Guarda Civil Municipal
Atendimento 24h | Telefones: (18) 3636-1240 / (18) 3636-1243
- Polícia Militar
Atendimento 24h | Telefone: 190
