População cobra recursos para Santa Casa em audiência da Alesp

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) realizou, nessa quinta-feira, 21, em Andradina, a sétima audiência pública voltada para a elaboração do Orçamento estadual de 2026. O encontro reuniu parlamentares, autoridades municipais e moradores, que apresentaram suas principais demandas. A saúde foi o tema mais citado, com pedidos de ampliação de recursos para a Santa Casa de Andradina e hospitais da região.

O presidente da Câmara de Andradina, Edgar Dourado Matos, defendeu verbas para reformas, ampliações e aquisição de equipamentos. O prefeito Mário Celso Lopes destacou que o hospital é referência para cirurgias de média e alta complexidade e relatou que os custos mensais giram em torno de R$ 1 milhão, valor que tem sido arcado em grande parte pela Prefeitura.

Outros prefeitos da região também reforçaram a necessidade de apoio financeiro ao setor. O chefe do Executivo de Murutinga do Sul, Cristiano Eleutério, chegou a dizer que abriria mão de recursos destinados ao município para priorizar a Santa Casa de Andradina. Já o prefeito de Guaraçaí, Airton José Gomes, pediu ampliação da assistência farmacêutica e mais atenção ao tratamento de doenças crônicas.