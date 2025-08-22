24 de agosto de 2025
COPA PAULISTA

Venda de ingressos movimenta torcida para jogo decisivo da AEA

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
AEA
O torcedor do Araçatuba tem encontro marcado neste sábado, 23, às 15h, no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. A equipe enfrenta o tradicional XV de Piracicaba no primeiro confronto das oitavas de final da Copa Paulista 2025. A volta acontece no dia 30, às 18h, no Barão da Serra Negra. Para impulsionar o apoio nas arquibancadas, a diretoria definiu que todos os ingressos terão valor de meia-entrada.

Os bilhetes estão à venda por R$ 20 (arquibancada/tobogã) e R$ 50 (cadeiras cobertas). Os pontos físicos de comercialização incluem a AEA Store (rua Cussy de Almeida Júnior, 1.537, Higienópolis). As entradas também podem ser adquiridas de forma online pelo site aracatuba.soudaliga.com.br.

Para a fase decisiva, o clube anunciou a chegada do volante Douglas Nathan, de 23 anos, como reforço. O jogador, que atuou pelo São Caetano, se destaca pela marcação firme, leitura tática e capacidade de organizar o meio-campo. Já integrado ao elenco, Douglas treinou normalmente nesta semana e deve estar à disposição para o duelo diante do XV.

A expectativa é de casa cheia e apoio intenso das arquibancadas para empurrar a equipe.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa Paulista neste fim de semana:

  • Noroeste x União São João
  • Araçatuba x XV de Piracicaba
  • São Caetano x Grêmio Prudente
  • Paulista x Primavera
  • Francana x Monte Azul
  • Oeste x Portuguesa Santista
  • São Bento x São José-SP
  • Inter de Limeira x Comercial

