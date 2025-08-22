Projeto exige transporte coletivo 100% acessíveis em Araçatuba

A Câmara Municipal de Araçatuba vota na próxima segunda-feira, 25, o Projeto de Lei nº 90/2025, de autoria da vereadora Sol do Autismo (PL), que trata da acessibilidade integral nos veículos de transporte coletivo urbano e rural. A proposta determina que toda a frota em operação na cidade seja adaptada às normas de acessibilidade, assegurando o acesso digno e seguro às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
O texto cita como referência a legislação federal, incluindo a Lei Brasileira de Inclusão, portarias do Inmetro e normas da ABNT, que estabelecem critérios técnicos obrigatórios. O objetivo é garantir igualdade de condições para o uso do transporte público.
O projeto prevê prazo de 180 dias para que as concessionárias adequem integralmente os veículos. Em caso de descumprimento, as empresas poderão ser multadas em R$ 2 mil por dia e por veículo irregular, sem possibilidade de repasse do custo ao usuário.
A fiscalização ficará sob responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana, que também deverá promover campanhas de conscientização sobre a importância da acessibilidade. A proposta reforça que as despesas de adaptação serão de responsabilidade das próprias empresas.
Além do tema da acessibilidade, a pauta da sessão traz homenagens póstumas com denominação de ruas e avenidas, como a Avenida 01 do Alphapark, que passará a se chamar Vereador Valério Cambuhy, e a Rua 17 do Loteamento Aimoré, que será denominada José Galvão. Também estão previstas votações de projetos que homenageiam Alberto Branco Sobrinho e Maria Queiroz da Silva.
Os parlamentares ainda analisarão alterações no Regimento Interno da Câmara e o recurso do vereador Damião Brito, que pede a reconsideração da rejeição ao projeto que criaria o Centro Municipal de Idiomas. Propostas em regime de urgência, como a criação do Fundo Municipal de Apoio à Cultura e a abertura de crédito adicional de R$ 200 mil para atender emendas estaduais, também devem ser discutidas.
