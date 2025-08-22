Projeto exige transporte coletivo 100% acessíveis em Araçatuba

A Câmara Municipal de Araçatuba vota na próxima segunda-feira, 25, o Projeto de Lei nº 90/2025, de autoria da vereadora Sol do Autismo (PL), que trata da acessibilidade integral nos veículos de transporte coletivo urbano e rural. A proposta determina que toda a frota em operação na cidade seja adaptada às normas de acessibilidade, assegurando o acesso digno e seguro às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O texto cita como referência a legislação federal, incluindo a Lei Brasileira de Inclusão, portarias do Inmetro e normas da ABNT, que estabelecem critérios técnicos obrigatórios. O objetivo é garantir igualdade de condições para o uso do transporte público.

O projeto prevê prazo de 180 dias para que as concessionárias adequem integralmente os veículos. Em caso de descumprimento, as empresas poderão ser multadas em R$ 2 mil por dia e por veículo irregular, sem possibilidade de repasse do custo ao usuário.