24 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
REGULARIZAÇÃO

Moradores reclamam sobre condições do Residencial Florença

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Câmara de Araçatuba
Câmara questiona Prefeitura sobre falta de regularização e infraestrutura no residencial
Moradores do Residencial Florença, na zona leste de Araçatuba, têm relatado insatisfação com a falta de regularização do condomínio e a ausência de infraestrutura adequada. As queixas incluem dúvidas sobre a legalidade da implantação do loteamento, o atraso na constituição definitiva e a insegurança jurídica para quem adquiriu terrenos no local.

Diante das reclamações, a Câmara Municipal aprovou, na sessão de segunda-feira, 18, requerimentos que cobram esclarecimentos da Prefeitura sobre o empreendimento. O vereador Damião Brito (Rede) apresentou 11 questionamentos ao Executivo, que tem 15 dias para responder.

Entre os pontos levantados, o parlamentar pede informações sobre a aprovação do projeto urbanístico, a legitimidade do antigo proprietário para venda dos lotes e os motivos que impediram a regularização plena do residencial. Ele também cobra providências da Prefeitura para garantir a infraestrutura e viabilizar um processo de regularização fundiária específico para o Florença.

