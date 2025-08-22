Moradores reclamam sobre condições do Residencial Florença

Moradores do Residencial Florença, na zona leste de Araçatuba, têm relatado insatisfação com a falta de regularização do condomínio e a ausência de infraestrutura adequada. As queixas incluem dúvidas sobre a legalidade da implantação do loteamento, o atraso na constituição definitiva e a insegurança jurídica para quem adquiriu terrenos no local.

Diante das reclamações, a Câmara Municipal aprovou, na sessão de segunda-feira, 18, requerimentos que cobram esclarecimentos da Prefeitura sobre o empreendimento. O vereador Damião Brito (Rede) apresentou 11 questionamentos ao Executivo, que tem 15 dias para responder.

Entre os pontos levantados, o parlamentar pede informações sobre a aprovação do projeto urbanístico, a legitimidade do antigo proprietário para venda dos lotes e os motivos que impediram a regularização plena do residencial. Ele também cobra providências da Prefeitura para garantir a infraestrutura e viabilizar um processo de regularização fundiária específico para o Florença.