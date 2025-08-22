24 de agosto de 2025
SAÚDE

Cancelamento de cirurgia leva a boletim de ocorrência

Por Guilherme Renan | da Redação
Unidade hospitalar onde a paciente iria realizar a cirurgia
Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Araçatuba nesta quinta-feira (21) após o cancelamento de uma cirurgia em hospital de Mirandópolis. O registro foi feito por um vigilante de 49 anos (M.A.S.), que relatou que a esposa, uma auxiliar de limpeza de 48 anos (A.P.S.), tinha uma cirurgia previamente agendada com um médico da unidade.

Segundo o boletim, o procedimento foi remarcado inicialmente pelo próprio médico, mas no dia da cirurgia o casal foi informado de que o centro cirúrgico estava em reforma e que o procedimento não poderia ser realizado. A família também conversou com a diretora do hospital, que confirmou que o centro cirúrgico estava em funcionamento, mas apenas o médico responsável teria cancelado os procedimentos agendados naquele dia.

A ocorrência foi registrada para documentação e acompanhamento, sendo a situação encaminhada para análise de outra unidade policial, conforme o boletim.

