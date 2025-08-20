20 de agosto de 2025
POLÊMICA

Prefeitura de Guararapes repudia fala 'desrespeitosa' de vereador

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Uma parte da nota de repúdio divulgada pela prefeitura na manhã desta quarta-feira; parlamentar usou termo “rebolar” ao se referir a servidores
Uma parte da nota de repúdio divulgada pela prefeitura na manhã desta quarta-feira; parlamentar usou termo “rebolar” ao se referir a servidores

A Prefeitura de Guararapes divulgou nesta quarta-feira (20) uma nota de repúdio contra a fala do vereador Marco Poe (PSD), registrada durante sessão da Câmara na noite de terça-feira (19).

Na tribuna, o parlamentar utilizou a expressão “rebolar” ao se referir às atividades dos servidores municipais, o que gerou forte reação dentro da administração. Segundo apurado, funcionárias chegaram a cogitar registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

No comunicado oficial, a Prefeitura afirmou repudiar “veementemente a utilização de qualquer termo inadequado ou desrespeitoso” contra servidores e reforçou que palavras que desvalorizem a categoria não serão toleradas.

O texto destacou ainda a importância dos servidores para o funcionamento da cidade, pedindo mais respeito e valorização do trabalho desempenhado.

A reportagem entrou em contato com o vereador Marco Poe, que até o momento não se manifestou. O espaço segue aberto para sua resposta.

