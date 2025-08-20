Prefeitura de Guararapes repudia fala 'desrespeitosa' de vereador

A Prefeitura de Guararapes divulgou nesta quarta-feira (20) uma nota de repúdio contra a fala do vereador Marco Poe (PSD), registrada durante sessão da Câmara na noite de terça-feira (19).

Na tribuna, o parlamentar utilizou a expressão “rebolar” ao se referir às atividades dos servidores municipais, o que gerou forte reação dentro da administração. Segundo apurado, funcionárias chegaram a cogitar registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

No comunicado oficial, a Prefeitura afirmou repudiar “veementemente a utilização de qualquer termo inadequado ou desrespeitoso” contra servidores e reforçou que palavras que desvalorizem a categoria não serão toleradas.