ROCAM

PM prende homem com cocaína, crack e maconha em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito tentou fugir e até usar criança para despistar abordagem da polícia
Suspeito tentou fugir e até usar criança para despistar abordagem da polícia

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quarta-feira (20) no bairro Rosele, em Araçatuba. A ação foi realizada por uma equipe da rocam durante patrulhamento de rotina.

Segundo a ocorrência, o suspeito tentou se desfazer de um embrulho em um terreno baldio ao perceber a aproximação dos policiais. Durante a abordagem, foi localizado com ele R$ 20 em dinheiro. No local onde havia descartado o objeto, foram encontrados 24 microtubos de cocaína, 22 porções de crack e 23 porções de maconha.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tentou fugir e chegou a utilizar uma criança para tentar se esquivar da abordagem, mas acabou contido.

Diante das evidências, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Distrito Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

