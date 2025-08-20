PM prende homem com cocaína, crack e maconha em Araçatuba

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quarta-feira (20) no bairro Rosele, em Araçatuba. A ação foi realizada por uma equipe da rocam durante patrulhamento de rotina.

Segundo a ocorrência, o suspeito tentou se desfazer de um embrulho em um terreno baldio ao perceber a aproximação dos policiais. Durante a abordagem, foi localizado com ele R$ 20 em dinheiro. No local onde havia descartado o objeto, foram encontrados 24 microtubos de cocaína, 22 porções de crack e 23 porções de maconha.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tentou fugir e chegou a utilizar uma criança para tentar se esquivar da abordagem, mas acabou contido.