Reclamações nas UBSs caem 25% com gestão da Zatti Saúde

A Ouvidoria da Saúde de Araçatuba divulgou balanço que aponta uma redução média de 25,49% nas reclamações sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desde que a Zatti Saúde assumiu os atendimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), em 1º de junho.
Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 255 queixas, uma média de 51 por mês. Em junho e julho, o número caiu para 76 registros, com média de 38 ao mês. A comparação entre maio (59 reclamações) e junho (36) mostra uma queda de 39%.
A Ouvidoria funciona como canal direto entre população e gestão da saúde, recebendo denúncias, reclamações, elogios e sugestões. As manifestações são encaminhadas aos setores responsáveis e acompanhadas até a conclusão, garantindo transparência e agilidade.
Relatório geral
Entre janeiro e junho, a Ouvidoria realizou 782 atendimentos e solucionou 769 demandas, atingindo 98,34% de resolutividade. Apenas 13 permanecem em fase de solução.
“O levantamento demonstra a eficiência do setor. A Ouvidoria é um instrumento fundamental de gestão participativa”, avaliou o secretário municipal de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior.
Demandas
Além das UBSs, os registros envolvem transporte para tratamento, conduta de funcionários, vacinas, focos de dengue, falta de materiais, além de encaminhamentos para exames, consultas e cirurgias.
No período, também foram contabilizados 41 elogios de usuários, em sua maioria relacionados ao atendimento de médicos, enfermeiros e recepcionistas nas UBSs. Houve ainda manifestações positivas sobre o Pronto-Socorro e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
“É importante que os munícipes utilizem esse serviço, pois as manifestações nos ajudam a corrigir falhas e melhorar continuamente os serviços de saúde do município”, reforçou o secretário.
Canais de acesso
O atendimento da Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na Rua Floriano Peixoto, 710. Também é possível registrar manifestações pelos telefones (18) 3636-1100 ou 3636-1149, pelo e-mail ouvidoria.sshp@aracatuba.sp.gov.br ou nas urnas disponíveis nas UBSs.
“A Ouvidoria é um canal essencial para que os usuários do SUS manifestem reclamações, denúncias, sugestões e elogios, ligando diretamente o cidadão à Secretaria de Saúde”, destacou o ouvidor Diogo Cezaretto.
