Reclamações nas UBSs caem 25% com gestão da Zatti Saúde

A Ouvidoria da Saúde de Araçatuba divulgou balanço que aponta uma redução média de 25,49% nas reclamações sobre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desde que a Zatti Saúde assumiu os atendimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), em 1º de junho.

Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 255 queixas, uma média de 51 por mês. Em junho e julho, o número caiu para 76 registros, com média de 38 ao mês. A comparação entre maio (59 reclamações) e junho (36) mostra uma queda de 39%.

A Ouvidoria funciona como canal direto entre população e gestão da saúde, recebendo denúncias, reclamações, elogios e sugestões. As manifestações são encaminhadas aos setores responsáveis e acompanhadas até a conclusão, garantindo transparência e agilidade.

Relatório geral