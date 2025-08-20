Homem é preso com cocaína e ecstasy em Penápolis

A Polícia Militar de Penápolis prendeu, na noite de terça-feira (19), um homem por tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha. O suspeito, já conhecido nos meios policiais, foi abordado durante patrulhamento e com ele foram encontrados dois pinos de cocaína.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou ter mais entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada da equipe. No interior do imóvel, os policiais localizaram 74 pinos de cocaína prontos para venda, 63 pinos vazios, uma balança de precisão, uma caderneta com anotações do tráfico, uma pedra bruta de cocaína, uma porção maior da droga em pó e 15 comprimidos de ecstasy.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.